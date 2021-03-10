Öğretmenlere CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı - Son Dakika

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında köylerdeki okullarda görev yapan öğretmenler CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Merkeze bağlı Sarıharman köyünde görev yapan öğretmenler, belirlenen program dahilinde kentteki Adıyaman 1 Nolu Aile Sağlık Merkezine gelerek aşı oldu.

Öğretmenlerden Nedim Polat, Aile Sağlık Merkezinde ilk doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Yüz yüze eğitime başlanmasının ardından aşı olduklarını kaydeden Polat, "Koronavirüsle mücadelede aşı yaptırmak önemli. Aşısını yaptırmayan arkadaşlara öneride bulunuyorum, gelip aşısını yaptırsınlar. Sağlık çalışanlarımız bu sürecin kahramanlarıdır, hepsine teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık." diye konuştu.