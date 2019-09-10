Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da okul çevresi ve servislerde denetim
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da okul çevresi ve servislerde denetim

1 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri okulların açılmasıyla birlikte okul çevresi ve servis araçlarının denetimini yaptı.

Adıyaman'da okul çevresi ve servislerde denetim, System.String[]

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri okulların açılmasıyla birlikte okul çevresi ve servis araçlarının denetimini yaptı.


Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresi ile servis araçları denetim uygulaması kapsamında, öğrencilerin okul giriş ve çıkış saatleri başta olmak üzere çeşitli zaman dilimlerinde uygulama yapıldı. Bunun yanında trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.


Çocuk ve gençlerin suç ve suçlulardan korunmasına yönelik 64 ekip ve 182 personelin katılımı ile yapılan denetimlerde, bin 909 şahıs, 221 servis aracı, 659 servis aracı harici araç, 78 umuma açık yer kontrol edildi. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya liderlerine anlamlı çağrı! Okul çantaları 'mezar' oldu
Şarkıcı Selin Ciğerci, kızının ilk okul haftasında tatile giden Şeyma Subaşı'na sert çıktı Okul servisi denetimlerinde aranan 946 kişi yakalandı Doğan Holding: Yatırım bankacılığı baktığımız sektörlerden biri ancak kesinleşmiş kararımız yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 16:19:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da okul çevresi ve servislerde denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]