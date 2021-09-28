Okul servisinin altında kalan çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da okul servisinin altında kalan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

İbrahim Halil G. idaresindeki 02 S 0441 plakalı okul servis minibüsü, Eski Saray Mahallesi'nde okul çıkışı sonrasında yolun karşısına geçmeye çalışan Uğurcan G'ye (11) çarptı.

Minibüsün altında kalan ve ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.