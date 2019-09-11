Adıyaman'da okul servislerine denetim
52 dakika önce
Adıyaman'da jandarma ekipleri okul servislerini denetlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:36 Kaynak: AA
Adıyaman'da jandarma ekipleri okul servislerini denetlendi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi ve rahat bir yolculuk yapması amacıyla jandarma trafik ekipleri okul servislerine yönelik denetimlerini artırdı.
Ekipler denetimin yanı sıra servis sürücülerini trafik kuralları konusunda da bilgilendirdi.
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