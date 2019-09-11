Adıyaman'da okul servislerine denetim

Adıyaman'da jandarma ekipleri okul servislerini denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi ve rahat bir yolculuk yapması amacıyla jandarma trafik ekipleri okul servislerine yönelik denetimlerini artırdı.

Ekipler denetimin yanı sıra servis sürücülerini trafik kuralları konusunda da bilgilendirdi.