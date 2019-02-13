Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Okulda Cıva Zehirlenmesi Şüphesi

Adıyaman'da Okulda Cıva Zehirlenmesi Şüphesi

1 saat önce

Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulunda 35 öğrenci, cıva zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alındı.

Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulunda 35 öğrenci, cıva zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir öğrencinin çöpte bulduğu cıvayı sınıfa getirdiğini, diğer öğrencilerin de cıvaya elle temas ettiğini söyledi.

Öğrencinin evine gidince durumu ailesine anlattığını belirten Alagöz, şöyle konuştu:

"Aile de sağlık personeli olduğu için çocuğunu tedbir amaçlı hastaneye getirdi. Durum öğretmeniyle paylaşıldı. Bizler de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hastaneye geldik. Sınıfta okuyan 35 öğrenci tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındı. Şu anda durumları gayet iyi, olumsuzluk bulunmuyor. Tüm doktorlar, öğrencilerle birebir ilgileniyor. Öğrenciler, yarın taburcu edilecek."

Okul Müdürü Yusuf Yıldız ise 35 öğrencinin zehirlenmediğini, tedbir amaçlı hastaneye getirildiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:37 Kaynak: AA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adıyaman, Güncel
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