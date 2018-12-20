Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Okulda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Adıyaman'da Okulda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

12 saat önce

Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 20 ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da Okulda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi, System.String[]
Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 20 ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlenen Şehit Cem İlkokulunda evlerden getirilen yiyeceklerden yiyen 20 öğrenci rahatsızlandı.

Öğrenciler, mide bulantısı, karın ve baş ağrısı şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Okulun rehber öğretmeni Serdar Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yerli Malı Haftası etkinliği kapsamında öğrencilerin evlerinden yiyecek getirdiğini belirterek, "Sınıfta birkaç kişi kusunca diğer öğrenciler de 'midemiz bulanıyor' dedi. Bunun üzerine hastanelere götürüldüler." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:07 Kaynak: AA

Yerli Malı, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek

Pentagon, Suriye'de Hava Saldırılarının Duracağı Haberlerini Yalanladı İbrahim Tatlıses, AK Parti'ye Üye Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:49:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Okulda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]