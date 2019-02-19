Adıyaman'da Okuldaki Cıva Zehirlenmesi Şüphesi

Adıyaman'da 13 Şubat'ta cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 28 öğrencinin taburcu edildiği bildirildi.

Adıyaman'da 13 Şubat'ta cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 28 öğrencinin taburcu edildiği bildirildi.



Türkiye Petrolleri Ortaokulu Müdürü Yusuf Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cıva zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrencilerinin tedavilerinin tamamlandığını belirtti.



Öğrencilerin hastaneden taburcu edildiğini belirten Yıldız, "35 öğrencimiz cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müşahede altına alınmıştı. Öğrencilerimizden 7'si geçtiğimiz günlerde taburcu edilmişti. Hastanedeki 28 öğrencimizin de Ankara'dan gelen sonuçları temiz çıktı. Buna istinaden sabaha karşı taburcu edildiler. Çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadı." dedi.



Öte yandan, sağlığına kavuşan öğrencilerin yarın ders başı yapacakları öğrenildi.



Türkiye Petrolleri Ortaokulunda 13 Şubat'ta bir öğrenci çöpte bulduğu cıvayı sınıfa getirmiş, bu maddeyle temas eden 35 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede kontrol altına alınmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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