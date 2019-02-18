Adıyaman'da Okullarda Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı
37 dakika önce
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, farklı zamanlarda 4 okulda hırsızlık yaptığı belirlenen ve polis tarafından yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
ADIYAMAN'ın Besni
ilçesinde, farklı zamanlarda 4 okulda hırsızlık yaptığı belirlenen ve polis tarafından yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 4 okuldan farklı zamanlarda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelilerin kapıları parçalayarak odalara girdiklerini ve elektronik aletler çaldıklarını tespit etti. Polisin incelemesinin ardından hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin Hasan Bozkurt
(44), İsmail Gemici (28), Harun Kaygın (21) ve Fikri Bozkurt (18) olduğu belirlendi. Şüphelilerin oturduğu adresleri tespit eden polis operasyon düzenleyerek 4 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda okullardan çalındığı belirlenen 4 monitör, 1 güvenlik kamerası kayıt cihazı, 3 laptop, 6 cep telefonu, 1 kamera ve bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:52 Kaynak: DHA
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