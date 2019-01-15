Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Okulun Girişindeki Çatı Kardan Çöktü

Adıyaman'da Okulun Girişindeki Çatı Kardan Çöktü

55 dakika önce

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde Şehit Mehmet Yerlikaya İmam Hatip Lisesi girişindeki çatı, kar yağışına dayanamayarak çöktü.

Adıyaman'da Okulun Girişindeki Çatı Kardan Çöktü, System.String[]
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde Şehit Mehmet Yerlikaya İmam Hatip Lisesi girişindeki çatı, kar yağışına dayanamayarak çöktü.

Son iki haftadır kar yağışının etkisi altındaki Çelikhan'ın Başpınar Mahallesi'nde bulunan Şehit Mehmet Yerlikaya İmam Hatip Lisesi giriş kapısı üzerinde bulunan çatı çöktü. Olay, öğrencilerin derste olduğu sırada meydana gelirken, yöneticiler öğrencilerin okulun arka çıkışını kullanmasını sağladı. - Çelikhanadıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:41 Kaynak: DHA

Başpınar, Çelikhan, Güncel
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