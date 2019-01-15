Adıyaman'da Okulun Girişindeki Çatı Kardan Çöktü
55 dakika önce
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde Şehit Mehmet Yerlikaya İmam Hatip Lisesi girişindeki çatı, kar yağışına dayanamayarak çöktü.
ADIYAMAN'ın Çelikhan
ilçesinde Şehit Mehmet Yerlikaya İmam Hatip Lisesi girişindeki çatı, kar yağışına dayanamayarak çöktü.
Son iki haftadır kar yağışının etkisi altındaki Çelikhan'ın Başpınar
Mahallesi'nde bulunan Şehit Mehmet Yerlikaya İmam Hatip Lisesi giriş kapısı üzerinde bulunan çatı çöktü. Olay, öğrencilerin derste olduğu sırada meydana gelirken, yöneticiler öğrencilerin okulun arka çıkışını kullanmasını sağladı. - Çelikhanadıyaman
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:41 Kaynak: DHA
5 Dil Bilen Teyzenin Yeteneği, Kendisine Mikrofon Uzatan Muhabiri Şaşırttı
Son Dakika! Benzin ve Motorinden Sonra LPG'ye de Zam Geldi
Almanya, Toll Collect Şirketini Kalıcı Olarak Millileştirecek
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in Devlet Bahçeli ile Fotoğrafındaki Photoshop Sosyal Medyayı Salladı