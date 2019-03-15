Adıyaman'da "Okumak Güzeldir" Söyleşileri Devam Ediyor

Adıyamanlı Yazar Ebubekir Aytekin düzenlenen söyleşi ve imza günü ile okurları ile buluştur.

Adıyamanlı Yazar Ebubekir Aytekin düzenlenen söyleşi ve imza günü ile okurları ile buluştur.



Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından yürütülen "Okumak Güzeldir" Projesi kapsamında, Yazar Ebubekir Aytekin Anadolu Bilgi Lisesinde öğretmen ve öğrencilere yönelik olarak söyleşi gerçekleştirdi.



Gerçekleştirilen programa Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, Okul Müdürü Yaşar Uslu, Müdür Yardımcısı Haci Tepe ve öğrenciler katıldı.



Yazar Aytekin, öğrencilere çok çok kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, onların sorularını cevaplandırdı.



Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile yürütülen projenin başarılı sonuçlar doğurduğunu belirterek, gençlerin yoğun ilgilerinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. - ADIYAMAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ahmet Kural'dan Uyuşturucu Açıklaması: Bir Takım Hatalarım Oldu

Son Dakika! Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm

Beyaz Ette Soruşturulan 19 Firma İçin Karar Verildi! İşte Ceza Alanlar

Eksi Sözlük, Skandal Yorum İçin Açıklama Yaptı: Yasal Süreç İşlemektedir