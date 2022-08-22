Kediye çarpmamak için park halindeki otomobile çarptı - Son Dakika
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Kediye çarpmamak için park halindeki otomobile çarptı

22.08.2022 23:15
Kediye çarpmamak için park halindeki otomobile çarptı

Adıyaman'da, önüne çıkan kediye çarpmamak için park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da, önüne çıkan kediye çarpmamak için park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 34 EPU 192 plakalı motosikletiyle Malazgirt Mahallesi 2330 Sokak içerisinde seyir halinde bulunan Sinan Yavaş, önüne aniden çıkan kediye çarpmamak için yol kenarında bulunan Mehmet Korkmaz'a ait park halindeki 54 ADE 647 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Sinan Yavaş yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sinan Yavaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mehmet Korkmaz, Malazgirt, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kediye çarpmamak için park halindeki otomobile çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kediye çarpmamak için park halindeki otomobile çarptı - Son Dakika
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