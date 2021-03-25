Adıyaman'da örgütlenmeyi engellediği gerekçesiyle 2 tekstil firmasına sendikadan uyarı geldi - Son Dakika

Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF), Adıyaman'daki 2 tekstil firmasında sendikal örgütlenmelerinin engellendiğini duyurdu.

Sendikanın Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik, yazılı açıklamasında, aynı işverene ait Öztek Hazır Giyim ve ST Giyim çalışanlarının, kötü çalışma koşullarına karşı anayasal haklarını kullanarak sendikalarına üye olduğunu belirtti.

İşverenin, çalışanların sendikaya üye olduğunu öğrenmesinin ardından yasa dışı yollara başvurmaya başladığı aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Öztek Hazır Giyim'de 330 kişi, ST Giyim'de de 265 kişi çalışıyor. İşveren, sendikalaşma sürecinde iş yerlerinin tabelalarını söktü, ardından da çalışanları sendikaya üye olmaları halinde fabrikaları kapatmakla tehdit etti, 'Sendikalı olursanız sizleri ekmeğinizden ederiz' dedi. Anayasal haklarını kullanan çalışanlar, insanlık dışı bir muameleye maruz kalıyor. İş yerlerinde sendikadan istifa etmeleri için baskıya ve tacize maruz kalıyor, iftira ve hakaretlere uğruyorlar. Mobbinge uğrayan çalışanların ellerinden zorla e-Devlet şifreleri alınarak sendikadan istifa ettiriliyor."

-"Mücadelemiz hem sahada hem hukuki boyutta devam edecek"

İki firmadan birinin İspanyol Inditex Grubuna ait markalara, diğer iş yerinin ise savunma sanayi için üretim yaptığına dikkati çeken Ersin Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"İşveren, Inditex ve savunma sanayisinden sipariş alabilmek için, işçi haklarına saygı duyacağını taahhüt etmesine rağmen buna uymuyor. Mücadelemiz, hem sahada hem de hukuki boyutta devam edecektir. Unutulmamalıdır ki, Türk Ceza Kanununun 118. maddesi uyarınca, sendikal faaliyete engel olanlar iki yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

Öztek ve ST Giyim yönetimlerine, sendika üyelerine karşı sergilediği düşmanca tavra bir an önce son vermeleri uyarısında bulunuyoruz. Haksız şekilde tehdit edilen, baskı gören emekçi kardeşlerimizle birlik ve beraberlik içinde mücadelemize dimdik devam edeceğiz."