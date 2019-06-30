Adıyaman'da orman yangını
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Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangında 7 hektar alan zarar gördü.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:03 Kaynak: AA
'da ormanlık alanda çıkan yangında 7 hektar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman- Kahta
kara yolundaki Ali Dağı ormanlık alanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören çok sayıda vatandaş bölgeye giderek yangına müdahale etmeye çalıştı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD
ve Orman İşletme Müdürlüğü
ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle 7 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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