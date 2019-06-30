Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da orman yangını
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Adıyaman'da orman yangını

52 dakika önce

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangında 7 hektar alan zarar gördü.

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Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangında 7 hektar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman- Kahta kara yolundaki Ali Dağı ormanlık alanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören çok sayıda vatandaş bölgeye giderek yangına müdahale etmeye çalıştı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle 7 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:03 Kaynak: AA
Kahta, Adıyaman, Güncel
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