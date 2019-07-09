Adıyaman'da orman yangını
47 dakika önce
Adıyaman-Malatya Karayolunda başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:18 Kaynak: İHA
Adıyaman- Malatya
Karayolunda başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Malatya Karayolu Koçali Köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınırken söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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