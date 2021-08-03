Adıyaman'da orman yangını - Son Dakika

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde meydana gelen orman yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Budaklı Köyü yakınlarında bulunan çöp toplama alanında yangın çıktı. Çöp alanında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN