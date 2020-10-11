Adıyaman'da orman yangını korkuttu - Son Dakika

Adıyaman'da orman yangını korkuttu
11.10.2020 14:36
Adıyaman'da, meydana gelen orman yangını köylüler ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.
Adıyaman'da, meydana gelen orman yangını köylüler ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Koçali Köyünde yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile köylüler alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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