Adıyaman'da orman yangını korkuttu

Adıyaman'da çıkan orman yangını itfaiye ve polis ekiplerinin erken müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Orman yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Karadağ ormanlık alanından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine polis ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Havanın rüzgarlı olmasına rağmen erken müdahale sonucunda söndürülen yangında yaklaşık 2 dönümlük alan yandı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN