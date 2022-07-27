Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Dağkuyucak Köyü yakınlarında bulunan ormanlık alan içerisinde otluk alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde alevler orman ağaçlarına sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ormanlık alanda çıkan ot yangını korkuttu - Son Dakika

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