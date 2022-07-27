Ormanlık alanda çıkan ot yangını korkuttu - Son Dakika
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Ormanlık alanda çıkan ot yangını korkuttu

27.07.2022 17:27
Ormanlık alanda çıkan ot yangını korkuttu

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan otluk yangını korkuttu.

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan otluk yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Dağkuyucak Köyü yakınlarında bulunan ormanlık alan içerisinde otluk alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde alevler orman ağaçlarına sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Anız yangını ağıla sıçradı Anız yangını ağıla sıçradı
Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda çıkan ot yangını korkuttu - Son Dakika

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