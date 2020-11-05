Adıyaman'da OSB'lere büyük ödenek - Son Dakika

Adıyaman'da OSB'lere büyük ödenek

05.11.2020 11:39
Adıyaman'da OSB'lere büyük ödenek, System.String[]

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Mermer İhtisas OSB ve Kahta OSB 2. Etabı için 22 milyon TL kamulaştırma ödeneği temin edildiğini açıkladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Mermer İhtisas OSB ve Kahta OSB 2. Etabı için 22 milyon TL kamulaştırma ödeneği temin edildiğini açıkladı.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, ilin ekonomisi için çok önemli olan Adıyaman Mermer İhtisas OSB ve Kahta OSB 2. Etabı için 22 milyon TL kamulaştırma ödeneği temin edildiği müjdesini paylaştı. Adıyaman'da 81 hektarlık alanda oluşturulacak olan Mermer İhtisas OSB'nin iki etap halinde planlandığını dile getiren Aydın, "İki etap şeklinde planlanmıştır. Birinci etap 36 hektarlık alandan oluşmaktadır. Birinci etapta kamulaştırılacak alanının büyüklüğü 15,2 hektardır. Birinci etapta 10.000-20.000 metrekare büyüklüğünde 12 sanayi parseli oluşturulacaktır. Bu parsellerden yaklaşık olarak 750 kişiye istihdam sağlanacaktır.

Kahta OSB iki etap şeklinde planlanmıştır. Birinci etabın altyapısı tamamlanarak buradaki 55 sanayi parselinin tamamı yatırımcılara tahsis edilmiştir. İkinci etap yaklaşık 60,5 hektardan oluşmaktadır. İkin etapta kamulaştırması yapılacak alan 56 hektardır. İkinci etapta 10.000 ile 30.000 metrekare arasında büyüklüğe sahip 16 sanayi parseli oluşturulacaktır. İkinci etapta yaklaşık olarak 4000 kişiye istihdam sağlanacaktır" dedi.

6 Bölge teşvikleri ile birlikte yeni fabrikalar kurulacağını vurgulayan Aydın, "Bu fabrikalar insanımıza iş, AŞ olacak. İşsizlik azalacak, istihdam artacak. İlimize ve ülkemize ciddi anlamda katma değer sağlayacak. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Maliye ve Hazine Bakanımız Berat Albayrak'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, milletvekili arkadaşlarımız ile emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman'da OSB'lere büyük ödenek

Milletvekili, Adıyaman, Kahta, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adıyaman'da OSB'lere büyük ödenek - Son Dakika Ekonomi


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