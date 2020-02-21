Adıyaman'da otobüs kazalarının önlenmesi yönelik toplantı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da otobüs kazalarının önlenmesi yönelik toplantı - Son Dakika

Adıyaman'da otobüs kazalarının önlenmesi yönelik toplantı

7 saat önce

Adıyaman'da otobüs kazalarının önlenmesi yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Adıyaman'da otobüs kazalarının önlenmesi yönelik toplantı, System.String[]

Adıyaman'da otobüs kazalarının önlenmesi yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, otobüs firmalarının kış şartlarına uygun lastik kullanması, şoförlerin yol, hava, trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun hızda seyretmeleri ve hız ihlali yapmamaları, kazaların temel nedeni olan yorgun uykusuz araç kullanmanın önlenmesi, seyahat süresince şoförlerin ve yolcuların emniyet kemeri takmaları ve bu yönde araç içinde gerekli uyarıların yapılması gibi teknik donanım ekipmanlarının denetlenmesi konuları görüşüldü.

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan ve her yıl binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği trafik kazaları olduğunu belirten Vali Aykut Pekmez, "Ülke olarak trafik kazalarında Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasının üzerindeyiz. Özellikle otobüs kazalarının önlenmesine yönelik olarak, trafikte otobüs şoförlerinin daha dikkatli olması ve kurallara riayet etmesi kazaların azalması açısından son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Reşit Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve otobüs firmalarının temsilcileri katıldı.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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