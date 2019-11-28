Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
Adıyaman'da otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
6 saat önce
Adıyaman Belediyesine ait halk otobüsünde fenalaşan yolcu, şoför tarafından hastaneye götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:08 Kaynak: AA
Adıyaman Belediyesine ait halk otobüsünde fenalaşan yolcu, şoför tarafından hastaneye götürüldü.
Erdal Kolu, Altınşehir Mahallesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahları arasında yolcu taşıyan Zeynal Abidin Öztekin'in kullandığı 02 FH 181 plakalı otobüse bindi.
Adıyaman Adliye Sarayı yakınlarında aniden fenalaşan Kolu, şoför tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık görevlilerine teslim edildi.
Sürücü daha sonra diğer yolcuları inecekleri duraklara bıraktı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yolcunun fenalaştığı anlar otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.
2020 yılı bütçesi 2 milyar 980 milyon TL olan İETT, 3 yeni alanda atılım yapacak Yunan Dışişleri, Libya'yla imzalanan mutabakat nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisi bakanlığa çağırdı İnsanlık dışı olay! Hamile köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi