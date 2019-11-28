Adıyaman'da otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Sürücü daha sonra diğer yolcuları inecekleri duraklara bıraktı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman Adliye Sarayı yakınlarında aniden fenalaşan Kolu, şoför tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık görevlilerine teslim edildi.

Erdal Kolu, Altınşehir Mahallesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahları arasında yolcu taşıyan Zeynal Abidin Öztekin'in kullandığı 02 FH 181 plakalı otobüse bindi.

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