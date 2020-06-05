Adıyaman'da otobüste rahatsızlanan yolcuyu, şoför hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Adıyaman'da, seyir halindeki otobüste rahatsızlanan kişi, şoför tarafından hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

Kentte şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Emrullah Dişli'nin kullandığı otobüse binen Derviş E. (58) bir süre sonra rahatsızlanarak yere düştü.

Şoför Dişli bunun üzerine, başkalarının da olduğu otobüsü güzergah dışına çıkararak hastayı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Sağlık görevlileri tarafından koronavirüs belirtileri üzerine testler yapılan hasta gözlem altına alındı.

Hastanın otobüste solunum yetmezliğinden fenalaştığı ve test sonucunun beklendiği öğrenildi.