Adıyaman'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Seyda Aydın idaresindeki 02 SA 212 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü Aydın ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 14:19 - Kaynak: AA
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