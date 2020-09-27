Adıyaman'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü Aydın ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Adıyaman 'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

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