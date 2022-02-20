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Adıyaman'da otomobil bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da otomobil bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

20.02.2022 22:47
Adıyaman'da otomobil bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki Eylül Salar (13) öldü, 5 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki Eylül Salar (13) öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Kahramanmaraş yönüne ilerleyen İrfan Salar yönetimindeki 46 LE 923 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde otomobilde bulunan Eylül Salar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü İrfan ile yanındaki yakınları Yaren, Duygu, Mustafa ve Fatma Salar, ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların tedavisine başlanırken, hayatını kaybeden Eylül Salar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Adıyaman'da otomobil bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Adıyaman'da otomobil bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Adıyaman'da otomobil bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobil bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da otomobil bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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