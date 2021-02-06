Adıyaman'da otomobil çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. ve S.E.A. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ekipler yürüttükleri çalışma sonucu şüphelilerin M.K, E.K. ve S.E.A. olduğunu belirledi.

İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun önüne kesen esnaf sitem etti: Burada 35 senedir CHP var, bu altyapıyı düzeltin