Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Atay idaresindeki 06 EBB 42 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Çelikhan kara yolu Pirin Köprüsü yakınında şarampole devrildi.

Kazada sürücü Atay yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:10 Kaynak: AA

Çelikhan, Adıyaman, Güncel
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