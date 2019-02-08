Adıyaman'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Atay idaresindeki 06 EBB 42 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Çelikhan
kara yolu Pirin Köprüsü yakınında şarampole devrildi.
Kazada sürücü Atay yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:10 Kaynak: AA
Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı
Kadife ile Kaplanan Lüks Otomobili Görenler Şaşkına Dönüyor
Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle
Son Dakika! Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: Konuşmamın Arkasındayım