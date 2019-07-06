Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobil devrildi: 1 yaralı
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Adıyaman'da otomobil devrildi: 1 yaralı

47 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ali Eker'in kullandığı 80 EP 708 plakalı otomobil, Taşlıyazı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:05 Kaynak: AA
Adıyaman, Ali Eker, Besni, Güncel
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