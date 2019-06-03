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Adıyaman'da otomobil devrildi 2 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da otomobil devrildi 2 yaralıADIYAMAN'da, köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi.

Adıyaman'da otomobil devrildi 2 yaralı
ADIYAMAN'da, köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Adıyaman- Çelikhan karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.
Mehmet Sait Üstün yönetimindeki 35 BUM 59 plakalı otomobilin önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Üstün'ün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Mehmet Ali Üstün yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Adıyaman'da otomobil devrildi 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:05 Kaynak: DHA
Güncel
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