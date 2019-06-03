Adıyaman'da otomobil devrildi 2 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da otomobil devrildi 2 yaralıADIYAMAN'da, köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:05 Kaynak: DHA
'da otomobil devrildi 2 yaralı
ADIYAMAN'da, köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Adıyaman- Çelikhan
karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Sait
Üstün yönetimindeki 35 BUM 59 plakalı otomobilin önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Üstün'ün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Mehmet Ali Üstün yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Adana'da korkunç kaza! Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi
ÇORUM TIR devrildi, yol karpuz tarlasına döndü-TAMAMI
Melen Çayı'nda korku dolu anlar! Kaya parçası durdurdu
Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı