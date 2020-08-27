Adıyaman'da otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Gölbaşı ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ulaş Duvarcı ((38) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 Nisan Bulvarı'nda devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra otomobildeki Mehmet Çağır (29) ve Utku Güney Duvarcı (9) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 10:11 - Kaynak: AA
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