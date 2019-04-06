Adıyaman'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
43 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Mehmet Ateş
idaresindeki 27 BL 541 plakalı otomobil, Kahta- Adıyaman kara yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Ateş (36) ve otomobildeki Yunus Gören (23), Mehmet Ateş (35), Mehmet Ali Ateş
(12) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:11 Kaynak: AA
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