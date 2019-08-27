Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı
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Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Muhammed Çorlu idaresindeki 44 AJ 040 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolunun 25'inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücüyle, Şükran Çorlu, Pınar Köse ve Feray Köse yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şükran Çorlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şanlıurfa, Adıyaman, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:26 Kaynak: AA
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