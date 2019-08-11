Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobil devrildi: 5 yaralı
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Adıyaman'da otomobil devrildi: 5 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil devrildi: 5 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Mehmet Uslu idaresindeki 34 PE 2963 plakalı otomobil, Bağbaşı köyü yakınında devrildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan Gafure ve Gamze Boran ile Emine Nusma ve Fehime Ağar yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:39 Kaynak: AA
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