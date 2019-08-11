Adıyaman'da otomobil devrildi: 5 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:39 Kaynak: AA
Mehmet Uslu idaresindeki 34 PE 2963 plakalı otomobil, Bağbaşı köyü yakınında devrildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan Gafure ve Gamze Boran ile Emine Nusma ve Fehime Ağar yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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