Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı
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Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı

24 dakika önce

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi.

Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Fatih Ç.'nin kullandığı 02 BL 042 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptı ardından da devrildi.
Kazada sürücü ile beraberinde bulunan Yusuf Ö., İbrahim Ö., Hacer Ö., Sinan Ö. ve Songül Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Atatürk Bulvarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:50 Kaynak: DHA
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