Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı

7 saat önce

ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi.

Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yalvaç yönetimindeki 02 FZ 792 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Yalvaç ile yanındaki Ahmet Yalvaç, Uğur Yalvaç, Harufe Yalvaç, Semra Akgül ve Mustafa Akgül, yaralandı.Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.


Yalvaç, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:51 Kaynak: DHA
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