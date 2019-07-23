Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobil duvara çaptı: 3 Yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Adıyaman'da otomobil duvara çaptı: 3 Yaralı

50 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol kenarındaki işyerinin duvarına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil duvara çaptı: 3 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol kenarındaki işyerinin duvarına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta Adıyaman Karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Hamdi Karakuş yönetimindeki 02 AN 155 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunana iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Çarpışma sonucu otomobilde bulunan sürücü Hamdi Karakuş, Zeynep Karakuş ve Naile Çelebi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Hamdi Karakuş, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Camiye bırakılan bebeğin yaşadığı dram ortaya çıktı Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı Otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı Otomobiliyle yayalara çarpan sürücü 2 kişinin ölmesine, 1 çocuğun da yaralanmasına neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 09:29:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobil duvara çaptı: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]