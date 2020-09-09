Adıyaman'da otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücü ve araçta bulunan Esin, Neslihan ve Enver Tandoğan yaralandı.

Ferhat Tandoğan idaresindeki 23 EK 781 plakalı otomobil, Karadut Köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.

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