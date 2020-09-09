Adıyaman'da otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bahçe duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ferhat Tandoğan idaresindeki 23 EK 781 plakalı otomobil, Karadut Köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ve araçta bulunan Esin, Neslihan ve Enver Tandoğan yaralandı.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 09:45 - Kaynak: AA
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