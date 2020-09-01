Adıyaman'da otomobil içerisinde bin sülük ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde bin sülük ele geçirildi.
Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sutepe köyünde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada 3 bidon içerisinde yaklaşık bin sülük ele geçirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekiplerince otomobil sürücüsüne 60 bin lira ceza uygulandı.
Ekipler tarafından sülükler gölete salıverildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 13:27 - Kaynak: AA
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