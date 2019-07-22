Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

15 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mustafa Avcı idaresindeki KS MI 21 yabancı plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Hastane Caddesi'nde Emin Güner yönetimindeki 49 AD 161 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücüler ile Yüksel Avcı ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:26 Kaynak: AA
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