Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
15 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:26 Kaynak: AA
'ın Kahta
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Mustafa Avcı
idaresindeki KS MI 21 yabancı plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi
Hastane Caddesi'nde Emin Güner yönetimindeki 49 AD 161 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücüler ile Yüksel Avcı ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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