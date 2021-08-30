Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bekir Ç. idaresindeki 02 HH 852 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü belirlenemeyen 44 NC 278 plakalı otomobil ile Adıyaman - Gölbaşı kara yolu Şanlıurfa yol ayrımında çarpıştı.
Kazada sürücü Bekir Ç. ile araçtaki Emel Ö. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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