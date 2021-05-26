Adıyaman'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gerger- Diyarbakır karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İsmet Yayan yönetimindeki 34 DHT 704 plakalı otomobil, Mücahit Arı'nın kullandığı 02 AAR 899 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada İsmet Yayan (60), Tülin Gül (17), Zekiye Gül (26), Elif Gül (22) ve İpek Gül (24) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.