Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
41 dakika önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
'ın Besni
ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, kozluca mevkii Opet petrol civarında meydana geldi. Naci K. (18) idaresindeki 02 DB 344 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mesut T. (27) ve Okan D. (21) yaralandı. Yaralılar, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mesut T. daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
İki aylık bebeklerini son kez sevip camiye bıraktılar 15 yaşındaki gencin kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Beş kişiyi kurtarmak isterken sulama kanalında can verdi Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 4 kişi can verdi