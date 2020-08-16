Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN'da, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 11:51

Kaynak: DHA

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