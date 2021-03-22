Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Mehmet Orhan (18) idaresindeki plakasız motosiklet, Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nin 5. kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 34 VA 7711 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Orhan ile motosiklette bulunan Ferhat Çevik (18) yaralandı.
Ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Orhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika