Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

29.07.2022 12:49
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ali D., idaresindeki 02 ACG 667 plakalı motosiklet ile ara sokaktan çıkan sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrası otomobil sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçarken motosiklet sürücüsü ise yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü için sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı sürücü Ali D'ye olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Polis ekipleri kazaya neden olan ve daha sonra olay yerinden kaçan sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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