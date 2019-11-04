Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

7 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, şehir içi yolcu taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, şehir içi yolcu taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Gümüş (34) yönetimindeki 34 ES 3403 plakalı otomobil, Ziya Yılmaz (40) idaresindeki plakası öğrenilemeyen şehir içi yolcu taşımacılğı yapan minibüs ile çarpıştı. Kazada sürücüler Gümüş ve Yılmaz ile araçlarda bulunan Bedriye Çetinkaya (19), Ebru Avcı (17), Ruken Turun (26) ve Yılmaz Şahin (33) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:11 Kaynak: DHA
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