Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobil kurşunlandı
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Adıyaman'da otomobil kurşunlandı

40 dakika önce

Adıyaman’da, sabaha karşı park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Adıyaman'da otomobil kurşunlandı, System.String[]
Adıyaman’da, sabaha karşı park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.
Olay, sabaha karşı Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Pınar I.’ya ait park halindeki 02 BH 267 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği alarak otomobilde inceleme başlatırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Otomobile 6 adet kurşunun isabet ettiği öğrenilirken konuyla ilgili polisin soruşturması sürüyor. - ADIYAMAN
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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