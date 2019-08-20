Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
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Adıyaman'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

45 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Gazal Şahin (58) idaresindeki 05 AAJ 081 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda refüje çarptı.
Kazada, sürücü Şahin ile yanında bulunan Özgül (32) ve Mustafa Talha Karataş (1) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:41 Kaynak: AA
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