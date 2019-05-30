Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
47 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:52 Kaynak: AA
'ın Gölbaşı
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bekir Yelboğa idaresindeki 02 NA 142 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Balkar
beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Yelboğa ile otomobildeki Mehmet Zilan (39) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yelboğa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan Mehmet Zilan'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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