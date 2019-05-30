Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

47 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bekir Yelboğa idaresindeki 02 NA 142 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Balkar beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Yelboğa ile otomobildeki Mehmet Zilan (39) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yelboğa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan Mehmet Zilan'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:52 Kaynak: AA
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