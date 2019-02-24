Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

19 dakika önce

ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Ali Güneş idaresindeki 02 BC 964 plakalı otomobil, Türmüz Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Güneş ağır yaralandı.

Ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:47 Kaynak: AA

Ali Güneş, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asena Atalay, Sevgilisiyle Tekme Tokat Birbirine Girdi Zincirleme Kazaya Neden Olan Alkollü Sürücü Konuştu: Allah Can Kaybı Vermesin

İngiliz Televizyon Yıldızı Holly Hagan'ın Lazerden Yüzü Yandı Murat Bardakçı: 8 Selçuklu Hükümdarının Kemiklerini Köpeklere Kaptırdık!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 21:06:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]