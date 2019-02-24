Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı
19 dakika önce
ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
ADIYAMAN (AA) – Adıyaman
'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Ali Güneş
idaresindeki 02 BC 964 plakalı otomobil, Türmüz Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Güneş ağır yaralandı.
Ambulansla Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:47 Kaynak: AA
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