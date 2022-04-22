ADIYAMAN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 YARALI

22.04.2022 11:09

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon kaybetmesiyle şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon kaybetmesiyle şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kahta- Nemrut Dağı karayolunun 27'inci kilometresinde meydana geldi.

Abdullah Toprak (72) yönetimindeki 02 ABN 869 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mehmet Aydın (58) ve Abdulkadir Aydın (72) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 YARALI
ADIYAMAN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 YARALI
ADIYAMAN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 YARALI
ADIYAMAN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 YARALI

YORUMLAR
500
Kamyon ile otomobile çarpıştı: 4 yaralı Kamyon ile otomobile çarpıştı: 4 yaralı Otomobil duble yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı: 1 yaralı Otomobil duble yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Nemrut Dağı, Otomobil, Kahta, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadro dışı bırakamaz! Sözleşme detaylarını menajeri hatırlattı!
10:59 Ukrayna'ya ait uçak düştü: Kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor!
10:58 Haftanın son iş gününde altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Muş'ta hırsızların çaldığı 22 liralık cıvata, 500 bin liralık zarara sebep oldu!
23:32 Tarkan'dan dev antlaşma! Disney Plus'ın reklam yüzü olacak
10:51 86 ayrı suçtan aranan şüpheli, tarlanın ortasındaki konteynerda saklanırken yakalandı
10:50 Patronunu tehdit edip para istemişti! Yabancı uyruklu kişiler operasyonla yakalandı
10:47 Maradona'nın "Tanrı'nın Eli" forması satıldı! İşte biçilen değer
10:38 Erdal Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahnesi Fişekhane'den çekildi: Tiyatro bir ticarethane değil
10:34 Kılıçdaroğlu evinin mutfağından konuştu: Beşli çetelerin ve saray sosyetesinin duyması için elektrik faturamı ödemedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 11:16:17. #1.13#
SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement