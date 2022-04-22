ADIYAMAN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 YARALI - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon kaybetmesiyle şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kahta- Nemrut Dağı karayolunun 27'inci kilometresinde meydana geldi.

Abdullah Toprak (72) yönetimindeki 02 ABN 869 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mehmet Aydın (58) ve Abdulkadir Aydın (72) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.